Эрдоган посетит США для участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9-11 июля посетит США для участия в саммите стран НАТО в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с главами государств и правительств в Вашингтоне.

Отметим, что Эрдоган принял участие в 24-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил 3-4 июля в столице Казахстана Астане.

В рамках саммита состоялась его встреча с рядом лидеров других стран, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.