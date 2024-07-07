https://news.day.az/world/1673246.html Эрдоган посетит США для участия в саммите НАТО
Эрдоган посетит США для участия в саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9-11 июля посетит США для участия в саммите стран НАТО в Вашингтоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с главами государств и правительств в Вашингтоне.
Отметим, что Эрдоган принял участие в 24-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил 3-4 июля в столице Казахстана Астане.
В рамках саммита состоялась его встреча с рядом лидеров других стран, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
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