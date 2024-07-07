Ливан выпустил 20 ракет по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из порядка 20 ракет, которые были выпущены по территории еврейского государства из Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Около 20 ракет были выпущены из Ливана по району Нижней Галилеи [в северо-восточной части Израиля], некоторые из них были перехвачены системой ПВО", - говорится в заявлении.

Кроме того, рано утром 7 июля "после сирен, прозвучавших в районе Рамот-Нафтали на севере Израиля, система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель", добавили в пресс-службе.

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