В Тбилиси сильный дождь и шквальный ветер повредили инфраструктуру города

Проливной дождь и сильный ветер, которые обрушились на Тбилиси минувшей ночью, повалили деревья, повредили городскую инфраструктуру. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщила мэрия Тбилиси.

"Поздно ночью выпавшее обильное количество осадков, сопровождаемое сильным ветром, создало проблемы в столице. Особенно пострадали Самгорский, Крцанисский и Сабурталинский районы. Поваленные из-за непогоды деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. На нескольких адресах сильный ветер сорвал крыши домов", - говорится в заявлении.

В течение всей ночи на всех проблемных местах находились представители мэрии и районных администраций вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД. Уже удалось освободить дороги от упавших деревьев. Городские власти ведут подсчет ущерба, добавили в мэрии.

Власти Тбилиси просят жителей в случае необходимости звонить по телефону в мэрию Тбилиси или администрацию района по месту проживания.

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