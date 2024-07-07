Эрдоган заявил, что направит Асаду приглашение для проведения встречи

Когда президент Сирии Башар Асад сделает шаг, направленный на улучшение отношений с Турцией, так же поступим и мы по отношению к нему.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в беседе с журналистами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция не была врагом Сирии: "Мы встречались с семьей Асада. Мы направим приглашение. Благодаря этому приглашению мы хотим вывести турецко-сирийские отношения на прежний уровень. Мы можем направить приглашение в любой момент. Президент России Владимир Путин предложил провести эту встречу в Турции. Мы везде говорим о посредничестве, так почему бы не сделать это в отношениях с нашим соседом?!".

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