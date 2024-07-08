Будапешт анонсирует миротворческую активность

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни и внимательно следить" за дальнейшими шагами в рамках "миротворческой миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, которые ожидаются на следующей неделе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр написал на своей странице в сети Фейсбук (Мета).

По словам Сийярто, прошедшая неделя показала, что кризис в ЕС усугубляют именно многочисленные "провоенные политики", которые поставляют Украине оружие, фантазируют об отправке туда войск и ведут разговор о применении ядерного оружия.

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