Французы готовятся к массовым беспорядкам

В Париже магазины люксовых брендов на Елисейских Полях устанавливают щиты на витринах на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на издание France Info.

В окнах магазинов, в частности, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. В полиции Парижа ранее предупреждали предпринимателей о том, что "существует реальная опасность насилия" в день оглашения результатов выборов. Подобные меры принимают не только в столице Франции, но и в других городах.

"Мы боимся, что всё украдут, что всё будет разграблено", - отметила продавец из магазина техники в городе Гренобль.

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