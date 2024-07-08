Нетаньяху объяснил пользу сделки по Газе, предложенную Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинутая президентом США Джо Байденом и согласованная израильской стороной сделка по перемирию в секторе Газа позволит Иерусалиму освободить удерживаемых в анклаве заложников без ущерба целям военной операции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что любая сделка должна позволять Израилю возобновлять боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели операции в Газе, включая ликвидацию военного потенциала движения ХАМАС.

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