Крупнейшие СМИ в США разбирают инцидент с наблюдением НЛО во время концерта в Колорадо, передает Day.Az со ссылкой на Newsweek.

5 июня неназванный сотрудник амфитеатра Red Rocks в Моррисоне сообщил, что видел над местом проведения "большой дискообразный летающий объект". Сотрудник свидетельствовал, что летающий объект "бесшумно плыл, а затем растворился в воздухе", сообщает один из свидетелей:

"Вчера вечером я работал в амфитеатре Red Rocks, когда один из наших коллег внезапно сказал нам: "Эй, а что это там?" Оно похоже на космический корабль... [...]

Мы все обернулись и посмотрели в том направлении, куда он указывал, и, конечно же, там был НЛО, зависший примерно в полумиле или миле к северу от красных скал".