Во Франции завершился второй тур досрочных парламентских выборов

Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) завершился на всей территории Франции. Последними закрылись избирательные участки в Париже и других мегаполисах.

Выборы прошли в условиях рекордной для Франции активности избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на площади Республики в центре Парижа начали собираться сторонники левых сил, которые намерены провести митинг.

В настоящий момент силы полиции и жандармерии готовятся к пресечению любых нарушений порядка. Безопасность обеспечивают 5 тыс. правоохранителей в Париже и около 30 тыс. - в регионах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!