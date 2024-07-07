Советник Орбана поставил на место старика Борреля

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опять опростоволосился. На его провокационное заявление в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ответ не заставил себя долго ждать.

Так, политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан разместил у себя на странице в соцсети Х публикацию, в которой ставит на место старика Борреля.

"Возможно, нам следует спросить вас, господин Боррель, где мы будем ужинать. В стратегических интересах Венгрии встретиться в Организации тюркских государств.

Потому что такие ситуации уникальны для нас. Мы не спрашиваем вашего разрешения решать, где поужинать или с кем встретиться", - говорится в публикации советника Орбана.

Напомним, Боррель в соцсети X написал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат для того, чтобы представлять Евросоюз на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). "ЕС отвергает попытки узаконить сепаратистское образование турок-киприотов и признает только Республику Кипр", - отметил Боррель, имея в виду членство в организации Турецкой Республики Северного Кипра.

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