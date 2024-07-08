Премьер Франции подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке президенту Эмманюэлю Макрону, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

"Следуя демократической традиции, я утром 8 июля представлю президенту республики прошение об отставке", - сообщил Атталь после оглашения предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.

При этом он отметил, что готов продолжать исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.