Первое заявление Трампа после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением после покушения, передает Day.Az.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу Соединенных Штатов и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент ничего не известно о стрелявшем, который сейчас мертв. В меня попала пуля, которая пронзила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля прожгла кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит...!", - говорится в заявлении Трампа.