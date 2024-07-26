Белый дом утверждает, что Иран финансирует некоторые протесты в США

Вашингтонская администрация утверждает, что власти Ирана финансируют некоторые из акций протеста в США. Данную версию изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, власти США знают, что "Иран финансирует и поощряет некоторые из акций протеста в США". "Некоторые из них. Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественным образом обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого", - сказал сотрудник СНБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что Иран, конечно, пытается вмешиваться. Они пытаются посеять раздор. Они, безусловно, сделали вклад в финансирование некоторых протестов. Но, думаю, говорить это обо всех протестах неправильно. Большая часть протестов в США проходит мирно. Большая часть проводится естественным образом. В них участвуют люди, у которых есть реальная озабоченность", - добавил Кирби.

Как сообщал ранее ТАСС, в среду в Вашингтоне состоялись массовые пропалестинские демонстрации против выступления в Конгрессе США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они прошли под лозунгом "Арестуйте Нетаньяху". Полиция Капитолия заявила, что применила против участников акций перцовый газ. Стражи порядка утверждали, что протестующие прибегали к насилию и отказались подчиняться инструкциям властей не заходить за полицейские ограждения.

Кирби попросили прокомментировать слова Нетаньяху, который назвал участников акций "полезными идиотами" для Ирана. "Это не те слова, которые мы бы употребили", - ответил он.

Вице-президент США Камала Харрис обвинила участников пропалестинских акций в антисемитизме и разжигании ненависти.

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