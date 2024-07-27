КНР призвала ускорить переговоры по свободной торговле с Южной Кореей

Китай призвал Республику Корея ускорить проведение очередного раунда переговоров о создании зоны свободной торговли. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем, прошедшей в Лаосе на полях многосторонних мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обе стороны при сохраняющихся разногласиях, во-первых, должны искать точки соприкосновения, делать больше для укрепления взаимного доверия, избегать вмешательства и воздействия внешних факторов. Во-вторых, расширять сферу общих интересов, ускорить проведение второго этапа переговоров о соглашении о свободной торговле между Китаем и РК и расширить сотрудничество в новых областях, таких как высокотехнологичное производство, фармацевтика и искусственный интеллект", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также подчеркнул, что "Китай не хочет видеть войну и хаос на [Корейском] полуострове и призывает все заинтересованные стороны совместно сыграть конструктивную роль в смягчении ситуации и содействии ее политическому урегулированию".

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