https://news.day.az/world/1677718.html Кеннеди-младший пообещал резерв из биткоинов в случае победы на выборах
Кеннеди-младший пообещал резерв из биткоинов в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в рамках ежегодной конференции по биткоину в Нэшвилле пообещал создать резерв из 4 млн биткоинов в случае своей победы на выборах президента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам кандидата в президенты США, он планирует в случае победы на выборах "закупать 550 биткоинов ежедневно, пока у США не будет резерва как минимум в 4 миллиона биткоинов".
Кеннеди-младший также передал бы 200 тысяч биткоинов, арестованных минюстом и приставами, в распоряжение министерства финансов "для стратегического актива" страны.
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