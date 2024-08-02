США направят на Ближний Восток дополнительные военные силы

Для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, после того, как Иран поклялся отомстить за ликвидацию политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, Соединенные Штаты "готовы перебросить ресурсы на Ближний Восток".

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