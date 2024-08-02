https://news.day.az/world/1679395.html Рейсы между Стамбулом и Тегераном отменены
Рейсы между Стамбулом и Тегераном отменены
Турецкие власти приняли решение об экстренной отмене всех авиарейсов между Стамбулом и Тегераном.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Такое решение связывают, как пишут журналисты, "со скорым ударом Ирана по Израилю".
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