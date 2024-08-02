Рейсы между Стамбулом и Тегераном отменены

Турецкие власти приняли решение об экстренной отмене всех авиарейсов между Стамбулом и Тегераном.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Такое решение связывают, как пишут журналисты, "со скорым ударом Ирана по Израилю".

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