Пентагон отменяет сделки со следствием обвиняемых в терактах 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление опубликованное на сайте Пентагона.

"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", - написал Остин в письме, которое адресовано уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.

Также отмечается, что решение главы Пентагона вступает в силу немедленно.

Кроме того, Остин проинформировал Эскалье, что он лишил ее права принимать решения по данному делу и оставил соответствующие полномочия за собой.

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