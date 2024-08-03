Пентагон отменяет сделки со следствием обвиняемых в терактах 11 сентября
Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни.
Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление опубликованное на сайте Пентагона.
"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", - написал Остин в письме, которое адресовано уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.
Также отмечается, что решение главы Пентагона вступает в силу немедленно.
Кроме того, Остин проинформировал Эскалье, что он лишил ее права принимать решения по данному делу и оставил соответствующие полномочия за собой.
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