В ФРГ намерены упростить участие государства в деятельности оборонных компаний

Власти Германии планируют упростить участие государства в деятельности оборонных компаний и проектах в военной сфере. Об этом говорится в проекте стратегии по вопросам безопасности и обороны, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Целью новой стратегии, которую разрабатывают Минэкономики и Минобороны ФРГ, является укрепление военной промышленности. Изначально планировалось, что правительство Германии примет ее уже в августе, теперь рассмотрение ожидается в сентябре. В документе будет прописано, что "в случаях стратегического значения" государство сможет приобретать долю в той или иной компании или участвовать в реализуемых ею проектах. В принципе участие государства в оборонных предприятиях возможно уже сейчас, но новые положения позволят чаще использовать такой подход "в качестве стратегического средства". Документ предполагает расширение производственных возможностей оборонных компаний - строительство новых заводов по производству оружия, военной техники, увеличение мощностей существующих фабрик.

Кроме того, планируется упростить процедуру выдачи разрешений на реализацию оборонных проектов, классифицируя их как меры, которые представляют собой "значительный общественный интерес". Это позволит преодолевать запреты на местном уровне и ускорять процесс принятия решений. Ранее подобным образом правительство ФРГ действовало в случае строительства терминалов по приему сжиженного природного газа. Газета отметила, что, например, в Тросдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) городские власти на протяжении нескольких месяцев блокируют расширение завода компании Diehl по производству средств воспламенения.

Одним из пунктов стратегии является также открытие исследовательских программ для военной сферы. В Германии, в отличие от США или Израиля, государство не финансирует исследовательские проекты, которые включают возможность военного применения инноваций.

Handelsblatt уточнила, что текст документа уже согласован на уровне статс-секретарей с Ведомством канцлера, Минфином и МИД.

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