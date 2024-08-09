https://news.day.az/world/1680805.html Имущество брата Саргсяна могут конфисковать
Имущество брата Саргсяна могут конфисковать
Брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александра, вместе с семьей, вызвали в Управление генпрокуратуры по конфискации незаконного имущества.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, их оповестили, что прокуратура провела проверку и составила сводку, на основании которой имущество, зарегистрированное на членов семьи, подлежит конфискации.
На данном этапе прокуратура не уточняет, что именно подлежит отчуждению, причина в том, что заинтересованные лица могут представить аргументы, подтверждающие законность происхождения собственности.
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