Имущество брата Саргсяна могут конфисковать

Брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Александра, вместе с семьей, вызвали в Управление генпрокуратуры по конфискации незаконного имущества.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, их оповестили, что прокуратура провела проверку и составила сводку, на основании которой имущество, зарегистрированное на членов семьи, подлежит конфискации.

На данном этапе прокуратура не уточняет, что именно подлежит отчуждению, причина в том, что заинтересованные лица могут представить аргументы, подтверждающие законность происхождения собственности.

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