Бывший министр иностранных дел Ирана, назначенный вице-президентом Исламской Республики Иран по стратегическим вопросам Мохаммед Джавад Зариф подал в отставку.

Как сообщает Day.Az, об этом он поделился в своем аккаунте "X".

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан 1 августа назначил Джавада Зарифа вице-президентом по стратегическим вопросам.

Джавад Зариф заявил, что он подал в отставку из-за недовольства выбором министров президентом Масудом Пезешкианом.

Зарифу, как главе Стратегического совета на переходный период администрации, было поручено формирование состава нового правительства. Зариф отметил, что только 9 из 19 министров были выбраны из числа кандидатов, предложенных Советом.

В своей публикации Зариф извинился перед иранским народом, отметив, что решение Пезешкиана убедило его вернуться к преподавательской работе в университете.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!