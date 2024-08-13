Южная Корея и США готовятся к военным учениям

Южная Корея и США начнут ежегодные военные учения Ulchi Freedom Shield 19 августа. Об этом заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

Уточняется, что в рамках тренировок, которые пройдут с 19 по 29 августа, американские и южнокорейские военнослужащие будут отрабатывать в том числе навыки по реагированию на применение оружия массового поражения.

"Нынешние учения будут отражать реалистичные угрозы, такие как возросший ракетный потенциал Северной Кореи, попытки блокировки сигналов GPS, кибератаки, уроки недавних военных конфликтов", - добавили в комитете.

Как отметили в Сеуле, страны, в частности, укрепят свой потенциал по сдерживанию и обороне в случае применения оружия массового поражения. Военные отработают стратегию содействия гражданскому правительству в "его подготовке к оборонительным и наступательным операциям, гражданской обороне во время войны".

В учениях также примут также военные стран-членов Командования ООН, а представители надзорного комитета нейтральных государств будут наблюдать за маневрами.

Отметим, что недавно в Литве начались полевые тактические учения на военном полигоне Гайжюнай и на территории трёх муниципалитетов.

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