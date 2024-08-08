В Литве начались тактические учения

Полевые тактические учения на военном полигоне Гайжюнай и территории трех муниципалитетов начались в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учения "Аршус вилкас" пройдут на полигоне Гайжюнай, а также на гражданских территориях в Йонавском, Кедайнском и Кайшядорском районах", - говорится в сообщении.

В маневрах принимают участие мотопехотный батальон бригады "Гележинис вилкас", инженерные подразделения боевой группы размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

В учениях будут задействованы 60 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты Vilkas. Пройдут боевые стрельбы. На гражданских территориях военные будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды.

Учения "Аршус вилкас" продлятся до 14 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!