Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.

"Мой иранский коллега сказал мне, что реакция Тегерана неизбежна. Я со своей стороны сказал, что было бы ошибкой допустить обострение в регионе, особенно опасно для гражданского населения. Но мне кажется, что позиция Ирана достаточно жесткая", - сказал он в эфире канала Rete4, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что по поводу иранской позиции "не надо строить иллюзий", но давление на стороны по поводу ближневосточного урегулирования продолжится.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции, стороны призывают Иран не атаковать Израиль.

Очередной виток эскалации в регионе последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. 12 августа телеканал Fox News со ссылкой на источники выступил с утверждением, что Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан имел контакты с западными лидерами, включая государственного секретаря Ватикана (главу правительства) кардинала Пьетро Паролина.

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