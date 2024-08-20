На Курилах произошло землетрясение

Сейсмологи во вторник вечером зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр землетрясения находился в 54 км восточнее села Малокурильское (остров Шикотан, Курилы - прим. ТАСС) на глубине 95 км", - рассказала собеседница агентства.

По данным сейсмологов, жители Шикотана ощутили подземные толчки силой до пяти баллов. При такой силе раскачиваются люстры, дребезжат окна, трясется мебель, люди могут почувствовать такое землетрясение даже во сне и проснуться.

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