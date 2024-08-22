В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в городе Куча округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай).

Как передает Day.Az, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 40,92 градуса северной широты и 83,97 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 15 км. Сообщений о человеческих жертвах не поступало.

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