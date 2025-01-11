https://news.day.az/world/1722213.html Землетрясение в Армении Землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 1 км к северу от Спитака, сообщает Спасательная служба МВД Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, толчки были зарегистрированы 11 января в районе 18:31, эпицентр находился на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Спитак и селе Аревашох Лорийской области.
Землетрясение в Армении
Землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 1 км к северу от Спитака, сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, толчки были зарегистрированы 11 января в районе 18:31, эпицентр находился на глубине 10 км.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Спитак и селе Аревашох Лорийской области.
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