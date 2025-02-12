https://news.day.az/world/1729745.html В Германии продлили контроль на границах на полгода Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода для предотвращения нелегальной миграции. Об этом в соцсети X сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией.
В Германии продлили контроль на границах на полгода
Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода для предотвращения нелегальной миграции. Об этом в соцсети X сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией. Сегодня мы снова распорядились продлить на шесть месяцев временный контроль на всех границах Германии и информировали Еврокомиссию", - написал он.
Шольц также добавил, что с момента введения контроля на границе удалось не допустить 47 тыс. случаев нелегального въезда в страну.
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