В Германии продлили контроль на границах на полгода

Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода для предотвращения нелегальной миграции. Об этом в соцсети X сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией. Сегодня мы снова распорядились продлить на шесть месяцев временный контроль на всех границах Германии и информировали Еврокомиссию", - написал он.

Шольц также добавил, что с момента введения контроля на границе удалось не допустить 47 тыс. случаев нелегального въезда в страну.