"Ривьера Газы": арабский мир выступает против плана Трампа

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как страны арабского мира категорически отвергают план Трампа.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе опубликовал в социальных сетях видео, которое быстро стало вирусным. Оно создано с использованием искусственного интеллекта и изображает предполагаемое будущее сектора Газа. В ролике можно увидеть гигантскую золотую статую Трампа, Илона Маска и палестинских детей, разбрасывающих долларовые купюры, а также самого Трампа, отдыхающего с голым торсом на пляжном курорте рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В видео звучит слоган: "Больше никаких тоннелей, больше никакого страха - Трамп-Газа наконец здесь".

Видео появилось на фоне предложений о том, что США должны взять сектор Газа под свой контроль и превратить его в "Ривьеру Ближнего Востока". План также включает переселение около двух миллионов палестинцев в другие страны, вероятнее всего, в Египет и Иорданию. Эта идея вызвала резкую международную реакцию, поскольку такие действия могут быть расценены как этническая чистка.

Кадры, созданные искусственным интеллектом, также вызвали недовольство, так как они игнорируют страдания палестинцев и возвращают к обсуждению проекта "Ривьеры" в момент, когда обсуждаются более реалистичные сценарии.

После года боевых действий более 60% зданий в Газе были разрушены в ходе израильской военной операции, начавшейся 7 октября 2023 года в ответ на нападение боевиков ХАМАС. В результате нападения погибло около 1200 человек, а около 250 были взяты в заложники. В последующей военной кампании, по данным палестинских источников, погибло около 48 000 человек.

По оценкам, на восстановление и реконструкцию Газы в течение десяти лет потребуется 53,2 миллиарда долларов, из которых 20 миллиардов необходимы в первые три года для восстановления базовых услуг, реконструкции инфраструктуры и поддержки экономического восстановления.

Противостояние с Вашингтоном и Тель-Авивом

Белый дом и Израиль раскритиковали арабскую инициативу, заявив, что она не учитывает текущие реалии. Администрация США подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать "план Трампа", который предусматривает восстановление Газы без участия ХАМАС. В израильском МИД отметили, что предложенный арабскими странами план не принимает во внимание последствия атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Жестокое нападение, в результате которого погибли тысячи израильтян и сотни были похищены, не осуждается, как и само террористическое движение", - заявили в Тель-Авиве.

В то же время ХАМАС приветствовал арабскую инициативу, заявив о готовности передать власть временному комитету независимых экспертов перед окончательной передачей управления реформированной Палестинской администрации. Группировка призвала арабские страны обеспечить финансирование для успешной реализации этого плана.

Подробности плана

Представленный Египтом проект восстановления сектора Газа предусматривает трехэтапный процесс, рассчитанный на три-пять лет. Основные положения включают:

Первый этап (до 2027 года) - восстановление критической инфраструктуры, включая дороги, электросети, водоснабжение и объекты здравоохранения. Планируется строительство 200 тысяч жилых единиц для 1,6 млн человек. Бюджет этапа - 20 миллиардов долларов.

- восстановление критической инфраструктуры, включая дороги, электросети, водоснабжение и объекты здравоохранения. Планируется строительство 200 тысяч жилых единиц для 1,6 млн человек. Бюджет этапа - 20 миллиардов долларов. Второй этап (до 2030 года) - завершение инфраструктурных проектов, строительство еще 200 тысяч жилых единиц, создание промышленных зон, рыболовецкого порта, морского торгового порта и аэропорта. Запланированный бюджет - 30 миллиардов долларов.

- завершение инфраструктурных проектов, строительство еще 200 тысяч жилых единиц, создание промышленных зон, рыболовецкого порта, морского торгового порта и аэропорта. Запланированный бюджет - 30 миллиардов долларов. Третий этап - установление долгосрочного механизма экономического восстановления и стабилизации региона, с возможным международным присутствием в Газе для обеспечения безопасности.

В рамках плана предусматривается создание трастового фонда под международным контролем для прозрачного расходования средств. Для управления Газой на переходный период создается комитет независимых технократов, который в течение шести месяцев передаст полномочия Палестинской автономии.

Отдельно обсуждается вопрос международного присутствия в Газе и на Западном берегу, включая возможность резолюции Совета Безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Это может стать частью более широкой стратегии по созданию палестинского государства.

Реакция региона

После саммита генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что "египетский план стал всеарабским". Он подчеркнул, что "никакое переселение, добровольное или принудительное, невозможно", что является ключевым отличием арабской инициативы от предложенного США плана.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Катар выступили ключевыми сторонниками египетской инициативы. Однако на саммите отсутствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Саудовская делегация, возглавляемая министром иностранных дел, выразила поддержку плану, но ранее в Эр-Рияде обсуждались возможные уступки США.

Перед саммитом страны Персидского залива провели закрытую встречу, на которой обсуждалась единая позиция по Газе. Саудовская Аравия настаивает на разоружении ХАМАС, что поддерживается ОАЭ, но вызывает возражения Катара, традиционного союзника палестинского движения.

Будущее инициативы

Несмотря на заявленную поддержку, план столкнется с серьезными вызовами. Евросоюз и международные финансовые институты пока не дали четких гарантий финансирования, заявив, что любое участие ХАМАС в будущем управлении Газой станет препятствием для выделения средств.

Также остается открытым вопрос о возможном военном присутствии международных сил, что вызывает разногласия как среди арабских стран, так и среди западных союзников. США и Израиль продолжают настаивать на полном разоружении палестинских вооруженных группировок, что пока не включено в предложенный арабами план.

Тем не менее, саммит стал демонстрацией решимости арабских государств выработать альтернативный подход к восстановлению Газы, отвергая планы переселения ее жителей. В ближайшие недели продолжатся консультации с международными партнерами, которые определят дальнейшую судьбу этого проекта.

Египет намерен представить свой альтернативный план по восстановлению Газы на экстренном саммите Лиги арабских государств, который состоится 4 марта 2025 года в Каире. В основе этого плана лежит политическая стратегия, ориентированная на двухгосударственное решение, без каких-либо предложений о переселении палестинского населения.

Возможные препятствия

Однако любая инициатива по восстановлению Газы столкнется с рядом ограничений. Варианты, которые были бы приемлемы как для США, так и для Израиля, крайне ограничены. Израиль неоднократно заявлял, что не поддерживает создание независимого палестинского государства.

Среди предложений рассматривается создание комитета экспертов, который будет контролировать процесс восстановления. В него должны войти инженеры, архитекторы, экономисты и планировщики, однако такой комитет потребует одобрения официальных властей Газы. При этом вопрос участия ХАМАС остается спорным: Египет стремится исключить прямое влияние этой группировки, тогда как Израиль выступает категорически против ее любого участия, а позиция США остается осторожной.

Арабская инициатива, если она будет построена на признании палестинцев как самостоятельного политического субъекта, должна обладать достаточной силой, чтобы повлиять на общественное мнение в Израиле или заставить США оказать давление на израильское руководство. Однако это потребует значительного единства среди арабских стран, чего до сих пор достичь не удавалось.

Несмотря на многочисленные сложности, текущая ситуация может представлять возможность для продвижения политического урегулирования. Существует мнение, что это один из последних шансов реализовать решение о создании двух государств.

Первая фаза прекращения огня между Израилем и ХАМАС завершилась 1 марта, и обсуждаются дальнейшие шаги. На этом фоне Каир может попытаться воспользоваться моментом и предложить двухэтапный подход, где первоочередное внимание будет уделено восстановлению Газы, а политическое урегулирование станет вторым этапом. Такой компромисс может дать шанс на постепенное движение к долгосрочному решению конфликта.