Министерство образования США сокращает почти половину своего штата сотрудников

В министерстве образования США ожидается сокращение почти 50% сотрудников.

Как передает Day.Az, соответствующий документ 11 марта опубликован на сайте американского ведомства.

"Сегодня министерство образования инициировало сокращение численности персонала (RIF), которое затронет почти 50% сотрудников", - говорится в сообщении.

В тексте документа также уточняется, что попавшие под сокращение сотрудники департамента с 21 марта будут отправлены в административный отпуск. Министерство образования США продолжит реализацию всех установленных законом программ, включая студенческие ссуды, гранты Пелла, финансирование студентов с особыми потребностями и конкурсное предоставление грантов.

"Сегодняшнее сокращение численности персонала отражает приверженность министерства образования эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они нужнее всего: студентам, родителям и учителям", - заявила министр образования США Линда Макмэхон.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа штат министерства составлял 4133 человека. После сегодняшних действий его численность составит около 2183 человек. В сокращение штата включено около 600 человек, которые в том числе приняли добровольные возможности увольнения и выход на пенсию за последние семь недель.