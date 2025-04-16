В Германии мужчину оштрафовали за объятия с Шольцем

Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, сумел обойти охрану канцлера Олафа Шольца, подойти к главе правительства и обнять его.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел ночью 24 мая 2023 года, когда кортеж Шольца в сопровождении полиции возвращался с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка.

"Никто не пострадал. Человек был арестован федеральной полицией в аэропорту Франкфурта без сопротивления", - напомнил представитель Федерального управления уголовной полиции, отвечающего за охрану канцлера.

По его словам, силовики пропустили нарушителя на территорию аэропорта, поскольку сочли его сопровождающим лицом канцлера.

"Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро и лишив его водительских прав на два с половиной года",- уточнили журналисты.

По их данным, 50-летний мужчина был признан лишь частично виновным в совершении преступления. Он извинился в зале суда.