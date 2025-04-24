В США может быть закрыто еще одно ведомство

Администрация президента США Дональда Трампа может расформировать ведомство, занимающееся развитием бедных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Мы понимаем, что команда DOGE вскоре значительно сократит штат агентства", - говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам ведомства во вторник.

По информации газеты, сотрудникам независимого ведомства Millennium Challenge Corporation (MCC) были отправлены уведомления о том, что организация будет существенно сокращена после визита команды DOGE, возглавляемого Илоном Маском. Ведомство МСС было основано в 2004 году президентом Джорджем Бушем - младшим для оказания помощи бедным странам, пишет NYT.

Отмечается, что Белый дом пока не дал комментариев о запланированных сокращениях в ведомстве.