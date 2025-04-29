https://news.day.az/world/1748572.html Министр обороны Пакистана о возможной войне с Индией Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает, что существует опасность начала войны с Индией в течение 2-4 дней. Как передает Day.Az, об этом сообщает пакистанская газета Dawn. "Мы должны быть морально готовы к тому, что на горизонте маячит война.
Министр обороны Пакистана о возможной войне с Индией
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает, что существует опасность начала войны с Индией в течение 2-4 дней.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пакистанская газета Dawn.
"Мы должны быть морально готовы к тому, что на горизонте маячит война. Существует очень реальная вероятность того, что война может начаться в ближайшие день-два, три или четыре", - сказал министр.
Он также заявил, что в случае угрозы суверенитету страны или введения военного эмбарго Пакистан будет на 100 процентов готов к любым военным действиям.
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