Министр обороны Пакистана о возможной войне с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает, что существует опасность начала войны с Индией в течение 2-4 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что на горизонте маячит война. Существует очень реальная вероятность того, что война может начаться в ближайшие день-два, три или четыре", - сказал министр.

Он также заявил, что в случае угрозы суверенитету страны или введения военного эмбарго Пакистан будет на 100 процентов готов к любым военным действиям.