Lamborghini покажет 4 новых автомобиля

Глава итальянского автопроизводителя Стефан Винкельман в интервью журналу Car подтвердил премьеру четырёх новых моделей Lamborghini в 2022 году.

Марка покажет обновлённый кроссовер Urus в неких двух версиях, а также две модификации спорткара Huracan, передает Day.Az со ссылкой на motor.

Скорее всего, на рынок выйдет серийная версия "внедорожного" Huracan Sterrato, представленного в качестве концепт-кара в 2019 году, а также модификация Huracan STO - версия с более скромным аэродинамическим обвесом, которая может получить имя JV Stradale. А на 2023 год запланирована премьера нового спорткара.

Модель, которая станет преемником Aventador, получит гибридную силовую установку на основе нового двигателя V12. В 2024 появятся новые Urus и Huracan, которые также будут гибридами. Для Urus заявлен новый мотор V8, а для Huracan двигатель пока не раскрыт - инсайдеры говорят, что это тоже будет V8, но другой конструкции и адаптированный для синтетического топлива. Что касается электромобиля, то в Lamborghini решения о такой модели пока не приняли и сроков его появления не называют.