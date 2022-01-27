Bentley анонсировала первый аккумуляторный электромобиль

Компания Bentley объявила о планах выпустить первый в истории марки аккумуляторный электромобиль марки в 2025 году. Он будет производиться в Великобритании на заводе в Крю. Каким именно станет первый электрокар британской марки, не уточняется, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К 2030 году компания Bentley планирует превратиться из крупнейшего производителя 12-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания в изготовителя исключительно электромобилей, а также добиться углеродной нейтральности во всех сферах деятельности. В течение следующих десяти лет компания планирует инвестировать в решения для устойчивого развития £2,5 млрд.

В рамках стратегии под названием Beyond100 в компании собираются к 2023 году подготовить все три модели Bentley в конфигурации гибридных автомобилей. Две из них - Flying Spur и Bentayga - уже предлагаются в виде гибридных моделей. К 2026 году линейка будет состоять исключительно из электрических и гибридных автомобилей с возможностью зарядки от электросети.