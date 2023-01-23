Hyundai раскрыла характеристики нового поколения кроссовера Kona

Компания Hyundai начала продажи в Южной Корее компактного кроссовера Hyundai Kona второго поколения, сообщается на официальном сайте автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн передней части Kona выполнен в новом фирменном стиле компании, с поперечной световой полосой у кромки капота. По сравнению с предыдущим поколением, автомобиль на 145 мм вырос в длину (до 4350 мм), также на 60 мм увеличена его колесная база, которая составляет 2660 мм.

В интерьере новой Kona предусмотрен панорамный дисплей, объединяющий комбинацию приборов и экран медиасистемы, а также многочисленные системы активной безопасности. По сравнению с кроссовером прошлого поколения, значительно снижен уровень шума в салоне. На корейском рынке Kona предлагается с бензиновым турбомотором 1,6 мощностью 198 л.с. и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Также предусмотрена модификация с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 149 л.с.

Есть у Kona и гибридная версия на основе атмосферного мотора 1,6, работающего в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Суммарная мощность силовой установки у такого автомобиля достигает 141 л.с. Стоимость Kona в Южной Корее начинается с отметки 25,37 млн вон.