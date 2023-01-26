Porsche представила преемника спорткара 356

Компания Porsche подготовила необычный подарок к 75-летнему юбилею своего первого автомобиля. 8 июня 1948 года свет увидел 356 No. 1 Roadster, родоначальник современных спорткаров Porsche. Как он мог бы выглядеть сейчас, при нынешнем уровне развития технологий, демонстрирует концепт Vision 357. Этот "слепыш" построен на агрегатах драйверского 718 Cayman GT4 RS и может работать на синтетическом топливе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Будучи ультрасовременным архетипом классических Porsche, концепт Vision 357 базируется за шасси 718 Cayman GT4 RS. Следовательно, в движение его приводит шестицилиндровый "атмосферник" объемом 4,0 литра от 911 GT3, развивающий 500 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый "робот" PDK с двумя сцеплениями. И поскольку спорткар есть гремучая смесь прошлого, настоящего и будущего, то его "оппозитник" вполне способен переварить синтетическое топливо.

Но все технические тонкости уходят на второй план, когда видишь эту монолитную форму. В очертаниях кузова явно прослеживается влияние модели 356, хотя некоторые решения носят экспериментальный характер. Панорамное остекление в стиле визора шлема, скрытые в боковых оконцах ручки дверей, "слепая" оптика - всё это может появиться на серийных моделях через некоторое время. Концепт окрашен в стиле машин Porsche середины прошлого столетия. А ещё в нём можно найти отсылки к автоспорту.

Например, подрезанные снизу крылья улучшают вентиляцию колесных арок. Капот сделан быстросъемным. Для стабилизации массивного сплиттера используются металлические стержни с винтовой нарезкой. Духу времени соответствуют и пороги из NFRP-пластика с волокнами льна, как на прототипе Porsche Mission R. Колеса - магниевые, диаметром 20 дюймов, с креплением центральной гайкой и аэродинамическими накладками.

Таким мог бы быть современный Porsche 356. Спорткар появился в 1948 году, и его первый образец построили вокруг многотрубчатого каркаса с установленным сзади, в пределах базы, двигателем. Серийные машины имели уже другую конструкцию и компоновку. После первых алюминиевых 356/2 немцы перешли на кузова из листовой стали. В общей сложности за 17 лет производства Porsche выпустила 78 тысяч "356-х". ДНК этой модели есть и в нынешних автомобилях, поэтому она не менее важна для компании, чем тот же Cayenne.