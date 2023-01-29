В США хотят запретить хромирование металлических деталей

В американском штате Калифорния хотят запретить хромирование металлических деталей. Местные экологи считают, что промышленности и военным удастся найти альтернативу шестивалентному хрому, и США со временем избавится от высокотоксичного процесса получения хромированных компонентов. По оценкам "зелёных" в процессе хромирования выделяются опасные канцерогены, которые в 500 раз опаснее для человека, чем выхлопы дизельного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, шестивалентный хром давно классифицируется, как высокотоксичный загрязнитель окружающей среды, однако альтернативы пока нет, ведь без хромирования невозможно представить реставрацию классических автомобилей, создание шасси для аэрокосмической промышленности, производство светильников и сантехнических изделий.

Калифорнийский совет по воздушным ресурсам планирует запретить использование шестивалентного хрома для декоративных элементов к 2027 году и в промышленных целях к 2039 году. Если законопроект будет принят, автомобильная индустрия штата пострадает в первую очередь.

Металлурги утверждают, что их установки для хромирования обеспечивают не более одного процента от общего объёма выбросов шестивалентного хрома. Кроме того, эксперты не видят альтернативы шестивалентному хрому, ведь трёхвалентный хром заметно темнее и не соответствует стандартам Минобороны США по толщине, твёрдости и коррозионной устойчивости.

Представители металлургической отрасли и автомобильного бизнеса скептически отнеслись к инициативе экологов Калифорнии и намекнули, что полный запрет на хромирование вынудит предприятия покинуть штат, а регион недосчитается налогов и лишится рабочих мест. Отмечается, что наибольшее количество американских производителей хрома находится в неблагополучных районах Калифорнии.