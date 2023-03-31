Jeep построила 7 внедорожных концептов для Пасхального сафари
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С 1 по 9 апреля в городе Моаб, что на востоке штата Юта, пройдет традиционное Пасхальное джип-сафари. В честь этого события компания Jeep подготовила семь единственных в своем роде концептуальных автомобилей, которые способны вывести легендарный полный привод Jeep 4×4 на новый уровень, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Каждый год более 20 000 энтузиастов Jeep приезжают в Моаб на Пасхальное джип-сафари, чтобы проехать в самых экстремальных условиях бездорожья, где наши инженеры продолжают выводить возможности наших автомобилей Jeep на новый уровень. Это идеальное место для демонстрации семи новых концептов Jeep, потому что именно с этими энтузиастами Jeep мы сможем еще больше раздвинуть границы и получить их отзывы о том, в каком направлении они хотят развивать бренд Jeep в будущем", - отметил Джим Моррисон, старший вице-президент и глава бренда Jeep в Северной Америке.

Среди концептов Jeep, которые отправятся в Моаб, будет Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept. Он основан на двухдверном Jeep Wrangler Rubicon 2020 года и оснащен изготовленным специально для него электромотором со стандартной мощностью 285 л.с. и максимальной в 650 л.с. Также на Пасхальном сафари покажут Jeep Scrambler 392 Concept, который предложит впечатляющую мощность благодаря 6,4-литровому двигателю Hemi V8 на 470 л.с. и пневмоподвеску AccuAir.

Jeep Cherokee 4xe Concept

Cалон Jeep Cherokee 4xe Concept

Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392

Cалон Jeep Scrambler 392

Концепт 1978 Jeep Cherokee 4xe Concept получит усовершенствованную гибридную силовую установку Jeep Wrangler 4xe с двумя электромоторами, высоковольтным аккумулятором и 2,0-литровым турбомотором с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрифицированную платформу и смелый дизайн получит и Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept, а Grand Wagoneer Overland Concept похвастается совершенно новым 3,0-литровым двигателем Hurricane Twin Turbo 510, развивающим 510 л.с.

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept

Кроме них, в Пасхальном джип-сафари примут участие концептуальные внедорожники Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept и Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept. Последний будет оснащен 3,6-литровым двигателем Pentastar V-6.