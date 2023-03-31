Jeep построила 7 внедорожных концептов для Пасхального сафари

С 1 по 9 апреля в городе Моаб, что на востоке штата Юта, пройдет традиционное Пасхальное джип-сафари. В честь этого события компания Jeep подготовила семь единственных в своем роде концептуальных автомобилей, которые способны вывести легендарный полный привод Jeep 4×4 на новый уровень, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Каждый год более 20 000 энтузиастов Jeep приезжают в Моаб на Пасхальное джип-сафари, чтобы проехать в самых экстремальных условиях бездорожья, где наши инженеры продолжают выводить возможности наших автомобилей Jeep на новый уровень. Это идеальное место для демонстрации семи новых концептов Jeep, потому что именно с этими энтузиастами Jeep мы сможем еще больше раздвинуть границы и получить их отзывы о том, в каком направлении они хотят развивать бренд Jeep в будущем", - отметил Джим Моррисон, старший вице-президент и глава бренда Jeep в Северной Америке.

Среди концептов Jeep, которые отправятся в Моаб, будет Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept. Он основан на двухдверном Jeep Wrangler Rubicon 2020 года и оснащен изготовленным специально для него электромотором со стандартной мощностью 285 л.с. и максимальной в 650 л.с. Также на Пасхальном сафари покажут Jeep Scrambler 392 Concept, который предложит впечатляющую мощность благодаря 6,4-литровому двигателю Hemi V8 на 470 л.с. и пневмоподвеску AccuAir.

Концепт 1978 Jeep Cherokee 4xe Concept получит усовершенствованную гибридную силовую установку Jeep Wrangler 4xe с двумя электромоторами, высоковольтным аккумулятором и 2,0-литровым турбомотором с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрифицированную платформу и смелый дизайн получит и Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept, а Grand Wagoneer Overland Concept похвастается совершенно новым 3,0-литровым двигателем Hurricane Twin Turbo 510, развивающим 510 л.с.

Кроме них, в Пасхальном джип-сафари примут участие концептуальные внедорожники Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept и Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept. Последний будет оснащен 3,6-литровым двигателем Pentastar V-6.