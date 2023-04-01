Внедорожник Tank 300 получит "заряженную" версию с мотором V6

Принадлежащий Great Wall бренд Tank выпустит новую версию рамного внедорожника Tank 300. Она будет иметь более мощный 360-сильный двигатель V6 с двумя турбинами.

Сам автомобиль уже представлен, но в "серию", как сообщает Day.Az со ссылкой на IXBT.com, он пойдет примерно через год. Более точные сроки станут известны позже.

Для того чтобы в принципе была возможность запустить версию с V6 в производство, Tank объявлял программу коллективного финансирования, в рамках которой нужно было собрать минимум 1000 заказов с предоплатой 3 тыс. долларов за каждый. На сегодняшний день программа уже выполнена, а всем ее участникам обещан ряд бонусов, в том числе тесты предсерийных прототипов и участие в разработке.

Насколько быстрым получится Tank 300 с мотором V6, пока сказать сложно. По данным китайских СМИ, в пару 360-сильному агрегату "запрягут" новый девятиступенчатый "автомат" (вместо восьмиступенчатого), а в подвеске установят усиленные пружины и амортизаторы.