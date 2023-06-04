Audi готовит экстремальную версию хэтчбека RS 3

Компания Audi выпустит экстремальную версию "горячего" хэтчбека RS 3. Осенью 2022 года линейка Audi RS 3 пополнилась лимитированной версий performance. Каждый из 300 хэтчбеков получил не только богатую комплектацию и ряд отличий в оформлении экстерьера и интерьера, но и технические доработки - перенастроенную коробку передач и более мощный двигатель. Но в ближайшем будущем появится ещё более могучая версия Audi RS 3. Ей обещана существенная прибавка в мощности культового 5-цилиндрового бензинового турбомотора. Сроки дебюта новинки пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Управляющий директор Audi Sport Себастьян Грэмс в интервью изданию Autocar анонсировал "следующий шаг" для двигателя 2.5 TFSI, причём без добавления электрического гибридного довеска.

Немецкая марка намерена повысить мощность двигателя для новой версии своей Audi RS 3 путём классического тюнинга двигателя внутреннего сгорания. Никаких подробностей о грядущем варианте модели и её мощности топ-менеджер не сообщил, однако пообещал "значительную прибавку".

Если отдача превысит 421 лошадиную силу, то автомобиль окажется мощнее Mercedes-AMG в версии 45 S, но потенциально двигатель можно сделать ещё более мощным - на суперкаре Donkervoort F22 "турбопятёрка" Audi выдаёт все 500 лошадиных сил.