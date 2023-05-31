Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce собирается уволить тысячи сотрудников, об этом со ссылкой на источники пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках программы оптимизации компания планирует объединить непроизводственные отделы, это коснется подразделений оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате около 10 процентов из 30 000 сотрудников предприятия могут остаться без работы. Как отмечает газета, в наибольшей степени сокращения затронут работников главного офиса Rolls-Royce, расположенного в Дерби.

В компании при этом заявили, что окончательное решение по поводу сотрудников не принято. "Все рассуждения - чистая спекуляция", - отметил представитель Rolls-Royce.