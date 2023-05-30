Гибридный Toyota RAV4 проехал без бензина почти 2 тыс. км

Стартап Electreon объявил об установлении мирового рекорда по дальности пробега на электротяге без остановок для подзарядки. Как пишет Carscoops, стартап работает над технологиями беспроводной передачи энергии, и их разработка позволила гибридной Toyota RAV4 оставаться в движении на протяжении 100 часов. За это время кроссовер с 18-киловаттной батареей проехал 1 924 километра.

Как передает Day.Az со ссылкой на auto.ru, рекордный заезд состоялся на полигоне с овальной асфальтовой трассой, которая включала в себя участок со спрятанным под покрытием оборудованием для беспроводной подзарядки аккумуляторов. Никаким иным способом энергозапас кроссовера не пополняли.

По расчётам стартапа, за время испытаний было передано 241,69 киловатт-часа электричества. Кроссовер выбросил в атмосферу на 373 килограмма меньше СО2, чем если бы он проделал тот же путь на ДВС.

Израильская фирма уже располагает соглашением с Toyota и Denso о совместной работе над технологиями передачи энергии. Кроме того, планируется разработать комплект запчастей, позволяющих переоборудовать ради этого гибриды и электрокары, изначально не оснащённые беспроводным "энергоприёмником".