Представлен автомобиль, созданный в честь «самого интересного человека в мире»

Компания Shelby American представила свое последнее творение на базе популярного пикапа под названием Ford F-150 Shelby Centennial Edition 2023 года в честь наследия покойного Кэрролла Шелби и его страсти к бездорожью, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Построенный на базе F-150 Lariat 4x4 SuperCrew, пикап под брендом Shelby в стандартной комплектации поставляется с 5,0-литровым V8 под капотом мощностью 400 л.с. Также есть дополнительный нагнетатель, который повышает мощность до впечатляющих 800 л.с.

Но это еще не все, потому что Shelby Centennial Edition F-150 оснащен амортизаторами Fox в стиле Raptor, которые можно настроить для экстремального комфорта или управляемости на бездорожье, а также переработанным интерьером с двухцветной кожаной обивкой, ковриками Shelby, тонированными окна и официальным серийным номером.

Тормоза были модернизированы для повышения тормозной способности, а в стандартный комплект входят 22-дюймовые легкосплавные диски с вездеходными шинами BFG KO2, капот Ram Air с вентиляционными отверстиями, боковые подножки с электроприводом и передняя решетка Shelby.

"Многие считали Кэрролла Шелби "самым интересным человеком в мире", пока он был жив, и мы освещаем множество интригующих граней легенды во время празднования столетия в 2023 году, - сказал Гэри Паттерсон, президент Shelby American. - Кэрролл любил ездить как по дорогам, так и по бездорожью, особенно по пересеченной местности. Он путешествовал по пустыне как на двух-, так и на четырехколесных транспортных средствах. Его ранчо в Терлингуа, штат Техас, даже владело первым серийным Ford Bronco. Мы чтим это наследие Шелби, создавая специальный внедорожник, который напоминает о его приключениях".

Будет выпущено всего 100 единиц Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition 2023 года со стартовой ценой 129 450 долларов.