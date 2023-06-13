Так выглядит Honda CR-V 2024

Компания Honda представила кроссовер Honda CR-V 2024 модельного года, который получил новую комплектацию Sport-L, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Она доступна в переднеприводном исполнении за 36 350 долларов или в версии с полным приводом за 37 850 долларов. Эта версия является промежуточной между Sport и Sport Touring высшего класса.

Список стандартного оснащение довольно обширен и включает в себя кожаные сиденья, заднюю дверь с электроприводом, беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку телефона, глянцево-черные внешние акценты, прямоугольные выхлопные трубы и 18-дюймовые колеса Berlina Black.

Honda позиционирует 2,0-литровый гибрид как более престижный вариант, чем негибридный 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, и заявляет, что теперь на его долю приходится половина всех продаж Honda CR-V. Стоит добавить, что CR-V - самый популярный кроссовер в Америке.

Цены на остальные комплектации выросли в среднем на 1000 долларов. Базовый переднеприводный CR-V подорожал до 29 500 долларов. Полноприводный топовый Sport Touring стоит 39 500 долларов.