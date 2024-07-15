Zeekr впервые показал новый кроссовер 7X

Китайский автомобильный бренд Zeekr представил новый кроссовер 7X, продажи которого начнутся в конце 2024 года, сообщает Day.Az со ссылкой на издание CarNewsChina.



Длина кроссовера 4825 мм, колесная база - 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем самый известный его конкурент - Tesla Model Y.



По информации издания, стоимость автомобиля может составить 240-350 тыс. юаней на старте продаж в Китае.

Как он выглядит? 7X внешне выглядит как более "приподнятая" версия электрического седана Zeekr 007.

Zeekr 7X перенял у седана 007 часть стилистических и технических решений, включая, к примеру, плавные обводы колесных арок и светодиодную панель в передней части. Однако он отличается и оригинальными дизайнерскими решениями, например, оформлением задних стоек и характерным аэродинамическим выступом на пятой двери.

Что по технике? Предполагается, что автомобиль получит 800-вольтовую электросистему. Начальную комплектацию Zeekr 7X оснастят батареей, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что даст запас хода в 500 км.



Силовой агрегат от Zeekr 007, который предполагается использовать и на кроссовере 7X, выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с.

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