Tesla зафиксировала падение продаж в Китае и Европе

Компания Tesla столкнулась с серьёзным кризисом, о чём свидетельствует официальная статистика продаж её электромобилей в Китае и Европе - двух крупнейших автомобильных рынках мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайское издание CnEVPost, объемы реализации электромобилей Tesla в апреле резко упала на обоих рынках, в то время как конкурирующие производители демонстрируют рост продаж. Не спас ситуацию и старт поставок рестайлингового варианта Model Y (Juniper).

Согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA), Tesla в прошлом месяце продала в Китае 58 459 электромобилей (включая экспорт из Китая за рубеж), что на 5,96 проц меньше, чем в предыдущем году, и на 25,84 проц меньше, чем в марте. С начала года по апрель включительно общие продажи Tesla China упали на 18,31 процента в годовом исчислении до 231 213 электромобилей.

При этом местные автопроизводители демонстрируют значительный рост продаж. Nio поставила 23 900 автомобилей в апреле, что на 53 процента больше год к году, и почти на 59 проц больше, чем в марте. За всю свою историю лишь в декабре прошлого года Nio поставила больше - 31 138 электромобилей.

Xpeng сообщила о поставке 35 045 электромобилей (рост год к году на 273 процента), что стало её вторым лучшим показателем по продажам за месяц за всю историю. Li Auto поставила на рынок 33 939 гибридов и электромобилей (рост год к году на 32 процента). Поставки Xiaomi EV в апреле составили более чем 28 тыс. электромобилей.

В Европе продажи Tesla в апреле 2025 года рухнули почти на всех основных рынках. В частности, зафиксирован спад более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом во Франции, Нидерландах, Швеции, Дании и Великобритании. В Германии - крупнейшем автомобильном рынке Европы - продажи компании сократились на 46 процентов, несмотря на общий рост реализации электромобилей.

В Великобритании, втором по величине автомобильном рынке Европы, где регистрация электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) в апреле выросла на 8,1 процента, продажи Tesla упали на 62 процента, составив всего 512 электромобилей из более чем 24 тыс. проданных в этой категории. Лишь Италия и Норвегия показали в минувшем месяце рост продаж продукции Tesla.

Аналитик Гордон Джонсон из GLJ Research отметил, что у американского автопроизводителя наблюдаются "большие проблемы" со спросом. В связи с этим цена акций Tesla, которые в настоящее время торгуются по более высокой стоимости по сравнению с ценными бумагами других автопроизводителей, находится под серьезной угрозой из-за ухудшения фундаментальных показателей, в частности падения продаж электромобилей, на которые приходится 86 проц её выручки. По словам аналитика, если Tesla не сможет быстро восстановить свой автомобильный бизнес, цена её акций может резко упасть.