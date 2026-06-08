Ev heyvanı ilə yatanların nəzərinə
Pişik və ya itlə eyni yataqda yatmaq sağlamlıq və yuxu keyfiyyəti baxımından müəyyən risklər yarada bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, Niderlandın Utrext Universitetində aparılan tədqiqat ən böyük təhlükənin mikroblar olduğunu göstərib.
Mütəxəssislərin fikrincə, xüsusilə itlərin pəncələri, quyruq tükləri və tüpürcəyi vasitəsilə yatağa müxtəlif mikroorqanizmlər daşına bilər. Bu mikroblar arasında Salmonella və E.coli kimi bakteriyaların da olduğu müəyyən edilib.
Mövzu ilə bağlı aparılan digər araşdırmada isə ev heyvanları ilə eyni yataqda yatmağın yuxu keyfiyyətinə təsiri qiymətləndirilib. Trinity College tərəfindən həyata keçirilən tədqiqata əsasən, ev heyvanı ilə birlikdə yatan insanların yuxu keyfiyyətinin daha aşağı olduğu bildirilib.
Mütəxəssislər ev heyvanlarının gigiyenasına diqqət yetirməyi, onların mütəmadi baytar müayinəsindən keçirilməsini və yataq şəraitinin təmiz saxlanılmasını tövsiyə edirlər.
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