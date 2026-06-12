https://news.day.az/azerinews/1840994.html Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi açılacaq Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi açılacaq
Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
"Azərbaycan Respublikasının Portuqaliya Respublikasında (Lissabon şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında" qanun layihəsimüzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
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