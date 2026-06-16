FHN-dən xəbərdarlıq: Soyuducu və sobaları uzadıcıya qoşmayın
Mətbəxdə uzadıcı kabellərdən düzgün istifadə edilməməsi ciddi yanğın təhlükəsi yarada bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər xüsusilə yüksək enerji sərf edən bir neçə məişət cihazının eyni uzadıcıya qoşulmasının riskli olduğunu bildirirlər.
Elektrik çaydanı, mikrodalğalı soba, aerofritöz, qəhvə maşını, tost aparatı və mikser kimi cihazlar böyük həcmdə elektrik enerjisi sərf edir. Bu qurğuların eyni vaxtda bir uzadıcıya qoşulması kabelin həddindən artıq qızmasına, əriməsinə və hətta yanğına səbəb ola bilər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, təkcə elektrik çaydanı təxminən 2800 vatt enerji sərf edir. Bir neçə güclü cihazın eyni anda işlədilməsi isə əksər məişət uzadıcılarının daşıya biləcəyi yük həddini aşır.
Bundan əlavə, uzadıcının islanması, qaz sobasının yaxınlığında yerləşdirilməsi və ya istilik yayan məişət texnikasının altından keçirilməsi təhlükəni daha da artırır.
Yanğın riski ilə yanaşı, həddindən artıq yüklənmə elektrik gərginliyinin azalmasına da səbəb ola bilər. Bu isə qəhvə maşınları və rəqəmsal aerofritözlər kimi həssas elektronikaya malik cihazların sıradan çıxmasına və istismar müddətinin qısalmasına gətirib çıxara bilər.
Mütəxəssislər uzadıcıların mətbəxdə daimi həll yolu kimi istifadə olunmasını tövsiyə etmirlər. Onların fikrincə, rozetkaların sayı kifayət etmədikdə əlavə elektrik nöqtələrinin quraşdırılması üçün peşəkar elektrik ustasına müraciət etmək daha təhlükəsiz seçimdir.
Həmçinin bir neçə uzadıcının bir-birinə qoşulmaması, naqillərin xalçaların və ya məişət texnikasının altından keçirilməməsi, zədələnmiş kabellərin və yanıq izlərinin diqqətdən kənarda qalmaması tövsiyə olunur.
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